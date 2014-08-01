Киевские депутаты передали 10 внедорожников батальонам теробороны

Согласно выводам созданной по инициативе депутатов фракции «УДАР-Солидарность» Временной контрольной комиссии по вопросам обеспечения киевлян, которые участвуют в АТО, на сегодняшний день в большинстве боевых подразделений практически на 100% удовлетворены базовые потребности, такие как питание, стрелковое вооружение, боеприпасы и средства защиты личного состава. Сейчас украинским военным нужны полноприводная автомобильная техника высокой проходимости по бездорожью, средства связи с высокими техническими характеристиками, приборы ночного видения высокого качества, бронированная техника.

Однако центральные органы власти не имеют возможности в полной мере профинансировать закупку указанной техники из-за нехватки средств. По подсчетам Правительства, украинская армия для дальнейшего проведения антитеррористической операции требует дополнительного финансирования из государственного бюджета в размере не менее 9 миллиардов гривен. Почти столько же необходимо для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Востока страны. Отсутствуют средства и в столичном бюджете, дефицит которого составляет 3,5 миллиарда гривен. Кроме того, процесс оперативного реагирования центральных органов власти на необходимости передовой существенно замедляется из-за бюрократических процедур.

Депутаты фракции «УДАР-Солидарность» Игорь Кононенко и Максим Микитась за собственные средства и при финансовой поддержке социально ответственного бизнеса - строительной компании «Укрбуд» и инвестиционных фондов «ЗНКИФ«ВІК» и «ЗНКИФ«СОВА» - приобрели десять полноприводных внедорожников для обеспечения нужд военных на общую сумму около 3 миллионов гривен. Семь автомобилей УАЗ и три ГАЗ «Садко» передали 12-му киевскому батальону и батальону «Айдар», которые на данный момент несут боевую службу в зоне АТО. Кроме того, бойцам передали 60 палаток вместе со спальниками.

Депутаты Киевсовета считают, что в нынешнее трудное для государства время каждый должен сделать свой вклад в формирование обороноспособной, современно оснащенной, действенной армии и поддержать наших бойцов, которые сейчас на передовой. В этом как залог победы в войне с сепаратистами и террористами, захватившими Восток, так и в сохранении независимости и территориальной целостности Украины в будущем. А также призывают коллег из парламента и местных советов других регионов приобщиться к общему делу приближения даты установления мира в стране. В Киеве не только слышат Донбасс, но и прилагают максимальные усилия для возвращения мира в регион.

Сейчас участие в АТО принимают около 3,5 тысяч киевлян, которые служат в подразделениях разного подчинения: Министерства обороны, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, других государственных специальных служб.

В мероприятии приняли участие сопредседатель фракции «УДАР-Солидарность» Игорь Кононенко, депутаты Киевсовета Максим Микитась, Александр Харченко, военный комиссар столицы Владимир Кидонь.