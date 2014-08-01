По факту поджога палаток на Михайловской площади открыто уголовное производство

б этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины, уточнив, что производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

В сообщении говорится, что устанавливаются лица, причастные к этому происшествию.

В милиции сообщили, что сегодня около 1 часа ночи на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что на площади Михайловской горят палатки. Это сообщение было зарегистрировано в журнале Единого учета Шевченковского районного управления милиции.

Следственно-оперативная группа райуправления вместе с руководством выехала на место происшествия, где очевидцы рассказали, что неизвестные граждане подожгли баррикады, которые расположены на Михайловской площади. После совершенного эти лица скрылись в неизвестном направлении.

В то же время пожар тушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, через полчаса был локализован.

«В результате инцидента палатки уничтожены полностью», - проинформировали в ГСЧС, прибавив, что на данный момент причины возникновения пожара устанавливаются следственными органами.

Как сообщал УНИАН, этой ночью на Михайловской площади горели палатки, в которых жили майдановцы во время Революции достоинства.