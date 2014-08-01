В Киеве без горячей воды остаются уже почти 9 тысяч потребителей

По состоянию на 6.00 1 августа 2014 года в целом в Киеве без горячего водоснабжения остаются 8 тыс. 852 потребителя, что составляет 56,65% от общего количества потребителей, которым оказывает услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) ПАО «Киевэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно последним данным, из-за решения правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго» для экономии природного газа, без ГВС находится 7 тыс. 382 потребителя, среди них - 401 в Голосеевском, 67 в Дарницком, 1844 в Деснянском, 55 в Днепровском, 1084 в Оболонском, 989 в Подольском, 12 в Печерском, 582 в Святошинском, 1578 в Соломенском, 770 в Шевченковском районах.

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Также без горячей воды, но в результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения, остаются 174 потребителя.

Вследствие плановых ремонтных работ, которые «Киевэнерго» проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов, временно без ГВС остаются 163 потребителя.

В результате проведения реконструкции (полной замены участков трубопроводов) отключен 331 потребитель.

Согласно отчетам «Киевэнерго», в результате проведения гидравлических испытаний без ГВС остается 802 потребителя.

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Справка УНИАН. «Киевэнерго» в целом оказывает услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению 75% потребителей в столице.

По данным «Киевэнерго», по состоянию на утро 28 июля 2014 года в целом в Киеве без горячего водоснабжения оставались 6662 потребителя. Среди них, в связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников компании отключено 5228 потребителей.

29 июля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий заявил, что количество домов в столице, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.