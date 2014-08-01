В Киеве более трех часов горели склады с древесиной и краской
На время прибытия спасателей огонь охватил более 200 кв.м складского помещения для хранения и сушки древесины, и перекинулся на смежный склад лакокрасочных изделий.
В столице спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Отмечается, что 1 августа в 8:05 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании складского помещения недалеко от м. Выдубичи.
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На время прибытия спасателей огонь охватил более 200 кв.м складского помещения для хранения и сушки древесины, и перекинулся на смежный склад лакокрасочных изделий.
"Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов и отсутствием рабочих пожарных гидрантов и других водоисточников. На месте происшествия работали 15 единиц основной и специальной техники, а также пожарный поезд. Тушение пожара осуществлялось с помощью подачи воды из пожарного поезда, реки Лыбидь, с забором воды от пожарного гидранта на расстоянии более 2 км и подвозом дополнительной воды другими пожарными автоцистернами", - рассказывают в пресс-службе.
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В 10:21 пожар удалось локализовать на площади 1500 кв.м, а в 10:56 огонь полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.