В Киеве на Южном мосту в эти выходные ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в эти выходные специалисты корпорации «Киевавтодор» будут проводить работы по ремонту деформационных швов конструкции.

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