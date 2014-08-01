В Киеве на Южном мосту в эти выходные ограничат движение транспорта

16:21, 01 августа 2014
Киев
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В Киеве на Южном мосту с 20.00 1 августа до 7.00 4 августа будет частично ограничено движение автотранспорта в первой полосе движения в направлении Столичного шоссе.

УНИАН

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в эти выходные специалисты корпорации «Киевавтодор» будут проводить работы по ремонту деформационных швов конструкции.

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