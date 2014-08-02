Кличко поручил убрать с киевских пляжей несанкционированную торговлю и свалки мусора

Городской голова Киева Виталий Кличко уверяет, что власти столицы будут контролировать безопасность и порядок в местах отдыха киевлян.

На этом он акцентировал во время инспекции коммунальных пляжей столицы в Гидропарке и на Трухановом острове, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Городские пляжи, водоемы и другие места отдыха киевлян должны соответствовать санитарным нормам и требованиям безопасности, особенно в разгар летнего сезона», - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеВ Киеве в этом году на воде погибли 25 человек

Он обратил внимание руководителей районов и предприятия «Плесо» на необходимость немедленного наведения порядка в местах отдыха.

По его словам, «наводить порядок надо уже с подъезда транспорта».

«Нужно обустроить паркинги, пешеходные дорожки», - сказал городской голова, давая соответствующее поручение. Он также приказал решить вопрос аренды велосипедов и создание соответствующих маршрутов для безопасного передвижения по территории.

Читайте такжеВ Киеве разрешено купаться на 10 пляжах

По информации КГГА, ежедневно городские пляжи принимают более 10 тысяч отдыхающих. В этом году цифра значительно увеличилась за счет вынужденных переселенцев с востока страны и Крыма. «Именно поэтому вопрос соблюдения санитарных норм и порядка в местах большого скопления людей требует немедленного решения. Речь идет об элементарном - вывоз мусора, биотуалеты, душевые кабины, места для переодевания, фонтаны с питьевой водой», - подчеркнули в пресс-службе.

«Все это должно быть на каждом пляже в достаточном количестве», - добавил Кличко.

Читайте такжеЧиновники проверили столичные велодорожки, организовав велозаезд

Расчистить пляжи от незаконных застроек, убрать заброшенные постройки, несанкционированную торговлю, свалки мусора - такие поручения соответствующим службам дал городской голова.

«Предприниматели, которые работают в зонах отдыха, должны быть социально ответственными и вместе с нами поддерживать комфортные условия досуга отдыхающих. Убирать мусор, обустраивать подходы к водоемам, придерживаться санитарных норм - именно с этого надо начинать наведение порядка. Это является предпосылкой для работы в таких местах предприятий малого и среднего бизнеса», - добавил Кличко.