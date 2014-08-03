Сегодня на Майдане пройдет очередное вече, его продолжительность сократили из-за жары

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Майдана.

"3 августа 2014 года в 12-00 на Майдане собирается воскресное Вече. Из-за сильной жары Вече будет сокращено. На нем будут рассмотрены самые острые вопросы на этой неделе.Приглашаем киевлян и гостей города!!!!", - сообщили в соцсети.