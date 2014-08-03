Сегодня на Майдане пройдет очередное вече, его продолжительность сократили из-за жары
09:15, 03 августа 2014Киев
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Сегодня на Майдане пройдет очередное вече, из-за жары его продолжительность будет сокращена.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Майдана.
"3 августа 2014 года в 12-00 на Майдане собирается воскресное Вече. Из-за сильной жары Вече будет сокращено. На нем будут рассмотрены самые острые вопросы на этой неделе.Приглашаем киевлян и гостей города!!!!", - сообщили в соцсети.
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