В Киеве проходит двухдневная выставка ретроавтомобилей

Как сообщили организаторы выставки, это первый в Киеве двухдневный фестиваль такого рода.

На выставочной площадке представлены легковые украинские и зарубежные автомобили до 1984 года выпуска, грузовики, автобусы и мототехника. Среди участников - раритетные довоенные авто Opel Kadett 1937 года и Rolls-Royce Phantom II 1929.

По словам организаторов, несмотря на возраст, все машины добирались до выставки своим ходом.

Читайте такжеЮго-Западная железная дорога запустит экскурсионный ретро-поезд по КиевуВ фестивале принимают участие частные коллекционеры и представители клубов любителей той или иной марки, которые будут соревноваться за победу в номинациях "Лучшая реставрация советского автомобиля", "Лучшая реставрация зарубежного автомобиля", "Лучший тюнинг ретро автомобиля", "Лучшая сохранность советского автомобиля", "Лучшая сохранность иностранного автомобиля", "Старейший автомобиль" и "Старейший мотоцикл фестиваля", а также "за самый дальний пробег участника".

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове попытались привлечь внимание к проблемам жителей зоны АТО пробегом с участием ретроавтомобилей - из Харькова в Славянск отправилась колонна ретроавтомобилей с гуманитарной помощью жителям, пострадавшим в результате боевых действий.