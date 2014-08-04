"Киевэнерго" отключило горячую воду всему Киеву

Как говорится в сообщении "Киевэнерго", "по состоянию на 4 августа отгорячего водоснабжения отключены 8,82 тыс. потребителей, из них из-за ремонтных работ - 16,26%, из-за остановки теплоисточников - 83,74%".

Читайте такжеКличко объяснил, почему в Киеве пришлось ограничить подачу горячей воды

В компании также сообщили, что ТЭЦ-6 в настоящее время не работает, ТЭЦ-5 работает в режиме минимальных нагрузок.