"Киевэнерго" отключило горячую воду всему Киеву

11:59, 04 августа 2014
Киев
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ПАО "Киевэнерго" отключило от газоснабжения все теплоисточники в столице.

Киевэнерго отключило горячую воду по всему городу / фото lenta-ua.net

Как говорится в сообщении "Киевэнерго", "по состоянию на 4 августа отгорячего водоснабжения отключены 8,82 тыс. потребителей, из них из-за ремонтных работ - 16,26%, из-за остановки теплоисточников - 83,74%".

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В компании также сообщили, что ТЭЦ-6 в настоящее время не работает,  ТЭЦ-5 работает в режиме минимальных нагрузок. 

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