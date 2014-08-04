Кличко обещает киевлянам горячую воду в сентябре

Киевский городской голова и председатель КГГА Виталий Кличко обещает возобновление горячего водоснабжения киевлянам в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам во время инспекции ТЭЦ-5 компании «Киевэнерго».

Мэр подчеркнул, что сегодняшняя проблема отсутствия горячей воды в квартирах связана, в первую очередь, с политической ситуацией, с поставками российского газа в Украину.

«В сегодняшний знойный период мы надеемся на понимание киевлян на отсутствие горячей воды. Но с приходом похолодания, сентябрь - конец сентября, мы будем возвращаться к поставкам горячей воды. И уверен, что те неудобства, которые имеют киевляне, – временные», - заявил Кличко.

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Он отметил, что сейчас из-за прекращения поставок российского газа город и вся страна переходят на альтернативные источники. В частности, на ТЭЦ «Киевэнерго» теперь минимальные запасы мазута, на который она может перейти в случае потребности, и эти запасы будут увеличиваться.

«Также есть добыча газа в Украине, которая происходит из отечественных источников, - газ закачивается в газохранилища и будет эффективно использован в зимний период, когда есть острая потребность в поставках тепла потребителям», - отметил Кличко.

Он добавил, что отдельное внимание уделяется сейчас внедрению энергосберегающих технологий.

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«Также правительство работает над альтернативными российским поставками газа в Украину», - сказал Кличко.

Он в очередной раз обратился к киевлянам с просьбой с пониманием отнестись к мерам по экономии газа для производства тепла в столице и связанным с этим неудобствам.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 августа в столице от горячего водоснабжения отключены почти 9 тыс. потребителей компании «Киевэнерго» (что составляет 56% общего количества потребителей, которым предоставляет услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) ПАО «Киевэнерго»).

Справка УНИАН. «Киевэнерго» в целом предоставляет услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению 75% потребителей в столице.

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14 июля от ПАО «Киевгаз» поступило сообщение об ограничении газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго». Решение принято на основании поручения НАК «Нафтогаз Украины» от 11 июля и отдельного поручения Минэнергоугля от 9 июля. Кроме того, «Киевэнерго» 15 июля получило сообщение ПАО «Укртрансгаз», в котором говорится о необходимости экономии природного газа и ограничения его потребления для теплоисточников в соответствии с поручением Минэнергоугля.

Согласно отдельному поручению Минэнергоугля, установлены лимиты потребления газа для производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и прекращена подача газа на другие теплоисточники компании (СТ, котельные).