Киевлян заверяют, что ажиотаж на бойлеры не приведет к перебоям в электроснабжении зимой

В компании «Киевэнерго» заявляют, что дополнительные бойлеры, которые могут быть установлены в помещениях киевлян в связи с призывами столичной власти к принятию энергосберегающих мер, не приведут к перебоям с электроснабжением зимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко во время брифинга на ТЭЦ-5.

По его словам, электросети Киева находятся в удовлетворительном состоянии и позволяют увеличить нагрузку на них.

«Что касается электрообеспечения: ситуация выглядит так, что сегодня сеть находится в довольно удовлетворительном состоянии, есть резервы мощностей, которые позволят нам увеличить энергопотребление в Киеве. Это связано с тем, что в последние три года мы ввели ряд объектов энергоснабжения, в частности один на ТЭЦ-5 – сейчас там завершается реконструкция. То есть в части основной сети для Киева мы имеем возможность увеличить нагрузку еще на 200-300 Мвт мощности. То есть сеть, которая обеспечивает энергетический узел столицы, позволяет увеличивать мощность», - заявил Фоменко.

Читайте такжеКГГА советует киевлянам вместо ожидания горячей воды купить бойлеры

В то же время он выразил предостережение по поводу состояния домовых и квартирных электросетей. «Есть ряд проблем, связанных с внутридомовой или поквартирной сетью. То есть сейчас есть пункт в антикризисных мероприятиях по усилению сетей домовых», - сказал Фоменко.

В свою очередь, мэр столице Виталий Кличко, который сегодня инспектировал ТЭЦ-5, сообщил журналистам, что даст поручение ЖЭКам проверить домовые электросети. Также Кличко будет обращаться к киевлянам по поводу проверки и учета состояния квартирных сетей, что должно оградить от сбоев в системе энергообеспечения зимой, когда будут большие нагрузки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Читайте такжеКличко обещает киевлянам горячую воду в сентябре

18 июля «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газопоставок на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

В связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго» в городе без горячей воды остаются 8,82 тыс. потребителей.

Заместитель председателя КГГА Михаил Костюк посоветовал киевлянам устанавливать в квартирах бойлеры и нагреватели.