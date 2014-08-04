Проектом нового Генплана Киева предусмотрено строительство более 100 транспортных развязок

Проектом нового Генерального плана столицы предусмотрено строительство более 100 транспортных развязок в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Институт Генерального плана г. Киева".

В первую очередь намечено, в частности, строительство развязок на Ленинградской площади, на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана (Шулявский путепровод), реконструкция Привокзальной площади возле железнодорожной станции "Дарница" со строительством двух автомобильных и одного трамвайного тоннелей, а также строительство трех развязок по проспекту Ватутина и второго путепровода на пересечении проспекта Палладина с железной дорогой.

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Сейчас государственная экспертиза проекта нового Генерального плана Киева завершается, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года архитектурно-градостроительный совет поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект Генерального плана Киева. Ранее на шести консультативных заседаниях градостроительного совета рассматривались все разделы проекта Генплана, робота над которым длилась более четырех лет. С учетом рекомендаций и замечаний, высказанных на заседаниях и в рецензии ведущего градостроительного института «Гипромисто», документ доработан.

После экспертизы проект Генплана будет передан в Киевсовет, где его, после изучения в депутатских комиссиях, вынесут на сессию для утверждения.

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Генеральный план столицы планировалось утвердить не позже I квартала 2014 года.

Проектом нового Генплана Киева предусматривается реализация проектов общей стоимостью около 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет.