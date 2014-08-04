Кличко поручил создать Единый реестр объектов инвестирования в Киеве

В ближайшее время в Киеве будет создан Единый реестр объектов инвестирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова, председатель КГГА Виталий Кличко.

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Над созданием реестра будет работать Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Предусмотрено, что в реестр будет включена информация структурных подразделений КГГА, районных госадминистраций Киева, коммунальных предприятий, учреждений и организаций об объектах (проектах), которые реализуются или планируются к реализации в ближайшие три года и нуждаются в финансировании за счет бюджетных средств.

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Информацию об объектах, которые нуждаются в инвестировании, коммунальные учреждения предоставят уже на этой неделе, а в дальнейшем – ежемесячно до 10 числа.

Положение о Едином реестре объектов инвестирования департамент должен разработать и подать для утверждения в установленном порядке до 1 октября текущего года.