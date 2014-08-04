МОН прогнозирует крайне проблемное расселение студентов в общежитиях Киева в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Я предполагаю, что в этом году будет очень много проблем с общежитиями, поскольку у нас есть большой наплыв людей в Киев, в частности, из Крыма, из Донбасса», - отметил Квит.

«Я думаю, что в киевские вузы поступит много людей из Донбасса. Поэтому проблемы будут и, конечно, эти проблемы нужно решать», - добавил министр.

При этом он заверил, что Министерство образования поможет вузам расселить студентов. «Если такие проблемы будут, то мы будем помогать и регулировать этот процесс», - сказал Квит.

Читайте такжеМОН объяснил, как вузы будут зачислять абитуриентов с Донбасса, вовремя не подавших документыМинистр отметил, что «до этого года, фактически, в Киеве все студенты могли быть поселены в общежития, и такой острой проблемы с общежитиями не было». «Если они не могли быть поселены в одном университете, то один университет мог договариваться с другим, потому что тенденция была такова, что в Киеве в последние годы поступало, возможно, больше людей из Киева», - сказал он, добавив, что также многие родители арендовали для своих детей квартиры.