В «Киевэнерго» обещают не отключать киевлян от энергоснабжения зимой

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, усилит энергосети Киева к отопительному сезону, чтобы обеспечить жителей электроэнергией при повышенном ее потреблении, а также просит жилищные организации проверить и усилить электропроводку в домах.

Об этом сообщил журналистам глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

«Сейчас весь персонал кабельных сетей работает над тем, чтобы усилить схему электроснабжения с учетом того, что зимой будет потребление гораздо больше, чем в штатном режиме», - сказал он.

По словам Плачкова, киевлянам не стоит переживать по поводу отключения энергоснабжения, поскольку потребление электроэнергии зимой в 2005 и 2006 годах было выше штатного режима в 1,5-2 раза и электроэнергия в жилых домах не отключалась.

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В то же время он сообщил, что в столице для экономии газа к отопительному сезону была отключена подача горячей воды, поэтому киевляне начали устанавливать водонагревательную технику, что увеличивает нагрузку на энергосети.

Плачков отметил, что компания усилит схемы энергоснабжения до домов, а проверять и усиливать проводку внутри домов должны жилищные организации, у которых сети на балансе.

«К сожалению, насколько я знаю, эта работа сегодня еще не начиналась», - добавил глава набсовета «Киевэнерго».

Кроме того, он считает, что жителям Киева, Харькова и других крупных городов с централизованным отоплением на газе нет необходимости переходить на автономное отопление, поскольку сократить потребление тепловой энергии можно благодаря элементарным правилам утепления домов.

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«У нас на одного потребителя колоссальное количество тепла расходуется, потому что мы элементарно не стеклим подъезды, не утепляем подвалы, крыши, окна. Там резервы колоссальные», - подчеркнул Плачков.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

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Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).