В центре Киева силовики освободили захваченный ресторан, у нападавших изъят арсенал оружия

На бульваре Шевченко в Киеве батальон "Киев-1" освободил захваченный ресторан, сообщает Сегодня.

Около 15 неизвестных зашли в помещение и начали агрессивно себя вести.

На место приехала следственно-оперативная группа и батальон. Во время задержания неизвестные пытались использовать оружие и оказывали сопротивление. Сейчас ситуация стабильная. У задержанных изъяли арсенал оружия. Идет проверка.

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По предварительной информации, один из сотрудников батальона ранен. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Сейчас на месте находятся достаточно много милиции и милицейских машин.