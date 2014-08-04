В центре Киева силовики освободили захваченный ресторан, у нападавших изъят арсенал оружия
20:41, 04 августа 2014Киев
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Во время задержания неизвестные пытались использовать оружие и оказывали сопротивление.
Силовики освободили ресторан / Сегодня
На бульваре Шевченко в Киеве батальон "Киев-1" освободил захваченный ресторан, сообщает Сегодня.
Около 15 неизвестных зашли в помещение и начали агрессивно себя вести.
На место приехала следственно-оперативная группа и батальон. Во время задержания неизвестные пытались использовать оружие и оказывали сопротивление. Сейчас ситуация стабильная. У задержанных изъяли арсенал оружия. Идет проверка.
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По предварительной информации, один из сотрудников батальона ранен. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Сейчас на месте находятся достаточно много милиции и милицейских машин.
У захватчиков изъяли арсенал оружия / Сегодня
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