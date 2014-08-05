Кличко поручил работникам КГГА экономить и сокращать производственные расходы

Об этом он рассказал во время интервью на ТРК «Киев», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Я обратился ко всем чиновникам с требованием запретить (департаментам КГГА) закупать автомобильный транспорт, мобильные телефоны, ноутбуки, бытовую технику, а также значительно сократить служебные командировки. Все эти шаги – необходимость в рамках антикризисных мер для экономии средств столицы», – подчеркнул Виталий Кличко.Читайте такжеКличко обещает киевлянам горячую воду в сентябре

Мэр также отметил, что благодаря принятому решению Киевсовета об усилении финансовой дисциплины город сможет сэкономить почти 260 млн. грн и дополнительно привлечь в бюджет свыше 800 млн. грн.