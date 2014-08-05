Милиция задержала более 30 человек из-за нападения на ресторан в центре Киева

Милиция открыла уголовное производство по факту захвата столичного ресторана на бульваре Шевченко.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как говорится в сообщении, вчера, 4 августа, неизвестные лица с боевыми гранатами, пистолетами, топорами и металлическими прутьями пришли отстаивать «право собственности» на ресторан на бульваре Шевченко. Сотрудниками милиции совместно с батальоном «Киев-1» задержаны и доставлены в районные управления столичной милиции 35 злоумышленников. Среди них - 2 несовершеннолетних, сообщили в ОСО.

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По словам начальника столичной милиции Александра Терещука, во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой выявлено 7 предметов, похожих на пистолеты, 12 бронежилетов, 11 палок и дубинок, 8 ножей и один топор.

Также обнаружены 3 самодельных предмета, похожие на взрывные пакеты, и 2 предмета, похожие на РГД-5. Все изъятое направлено на экспертизу.

По этому факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 УК Украины - «вымогательство». В порядке статьи 208 УПК Украины 32 человека задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, вчера милиция заявляла, что ресторан в центре Киева атаковали люди в камуфляжной одежде и масках, которые представились самообороной.

После прибытия на место происшествия милиции злоумышленники применили оружие. В результате один из милиционеров был ранен.