Псевдомайдановцы, захватившие столичный ресторан, требовали арендную плату за полгода - ГПУ

Так называемые «майдановцы», которые захватили ресторан в центре Киева, требовали уплатить им арендную плату за последние 6 месяцев.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как сказано в сообщении, установлено, что накануне 18 молодых людей, назвавшие себя «представителями самообороны Майдана», с оружием в руках ворвались в один из столичных ресторанов на бульваре Шевченко с требованием уплатить им арендную плату за последние 6 месяцев или же освободить помещение.

Когда работники заведения им отказали, злоумышленники захватили ресторан. Они выгнали из помещения персонал и сменили замки, забаррикадировавшись внутри, отметили в Генпрокуратуре.

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4 августа около 18-и часов., когда на месте происшествия работали работники правоохранительных органов, к злоумышленникам приехала группа еще из 17-и радикально настроенных лиц, отмечается в сообщении. «Они стали оказывать сопротивление милиции, держа в руках деревянные и металлические палки, ножи и другие подручные средства для нанесения телесных повреждений. В результате действий агрессивных и вооруженных юнцов один из правоохранителей получил травму», - проинформировали в ГПУ.

Задержаны 35 так называемых «майдановцев», решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сведения о совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины внесено в Единый реестр досудебных расследований. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева.

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Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, в числе 35 задержанных нападавших, которые «пришли отстаивать «право собственности» на ресторан на бульваре Шевченко», - двое несовершеннолетних.

Также на месте события работники правоохранительных органов обнаружили семь предметов, похожих на пистолеты, 12 бронежилетов, 11 палок и дубинок, восемь ножей и один топор. Кроме того, выявлено три самодельных предмета, похожих на взрывные пакеты, и два предмета, похожих на РГД-5. Все изъятое направлено на экспертизу.