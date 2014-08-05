Кличко внес представления о назначении новых председателей районов в Киеве

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сегодня председатель Голосеевской районной в г. Киеве госадминистрации Николай Даневич.

«По моей информации, 9 новых председателей райгосадминистраций г. Киева прошли согласование у мэра, и сейчас документы направлены в Кабинет министров. Возможно завтра на заседании Кабмина они будут рассмотрены», - сообщил Даневич.

Читайте такжеКличко назначил своим первым замом Никонова, застройщика Киева и партнера ФирташаКак сообщал УНИАН, в марте с.г. председатель Верховной Рады Украины и в то время исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов своим указом уволил всех глав райгосадминистраций столицы. В течение следующих 1- 1,5 месяцев были назначены новые главы администраций в 9 районах, в том числе на должность председателя Голосеевской РГА был назначен Даневич.