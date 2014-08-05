Кличко: Во власти столицы уволены, или в процессе увольнения - более 30 должностных лиц

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, об этом Кличко сказал на пресс-конференции в Кризисном медиа-центре, в которой также приняли участие представители люстрационного комитета, парламентских фракций и правительства.

Так, по его словам, кадровые изменения касаются 5 заместителей председателя КГГА, 8 директоров департаментов, 6 начальников управлений, 14 директоров коммунальных предприятий.

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"Это происходит непросто: чиновники цепляются, как могут, делают все, чтобы остаться на должностях. Идут на больничный, пишут, а затем отзывают свои заявления об увольнении. Но мы начали процесс очистки, и мы доведем его до конца", - подчеркнул столичный голова.

Кличко отметил, что очистка и обновление власти - требование абсолютного большинства граждан, это было и требованием Майдана. Такая перезагрузка до конца не состоялась. Именно поэтому фракция "УДАР" вышла из коалиции, создав конституционные основания для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

"Люстрация и обновление власти должны состояться не только в законодательной власти, а на всех ее уровнях. Люстрационный комитет и группа депутатов парламента, и от нашей фракции тоже, подготовили закон об очистке государственного аппарата власти. И я хочу сказать, что как мэр столицы готов, не ожидая принятия закона, применить его критерии и приобщить люстрационный комитет к проверке кадровой политики киевской власти", - подчеркнул Кличко.