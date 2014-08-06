Заместитель председателя КГГА Рябикин написал заявление о сложении полномочий народного депутата
11:38, 06 августа 2014Киев
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Народный депутат от партии «УДАР» Павел Рябикин написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с назначением заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.
Заместитель председателя КГГА Рябикин написал заявление о сложении полномочий народного депутата / Фото: УНИАН
Соответствующее заявление Рябикина зарегистрирована в аппарате Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии "УДАР".
«Заявление о сложении полномочий нардепа я написал сразу после назначения заместителем председателя КГГА - еще две недели назад. И надеюсь, на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит», - отметил Рябикин.Читайте такжеКиевсовет утвердил план мероприятий по экономии бюджетных средств
Как сообщал УНИАН, 22 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о назначении Рябикина заместителем председателя КГГА.
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