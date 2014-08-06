Заместитель председателя КГГА Рябикин написал заявление о сложении полномочий народного депутата

Соответствующее заявление Рябикина зарегистрирована в аппарате Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии "УДАР".

«Заявление о сложении полномочий нардепа я написал сразу после назначения заместителем председателя КГГА - еще две недели назад. И надеюсь, на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит», - отметил Рябикин.Читайте такжеКиевсовет утвердил план мероприятий по экономии бюджетных средств

Как сообщал УНИАН, 22 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о назначении Рябикина заместителем председателя КГГА.