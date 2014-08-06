Возле Почтовой площади с 9 по 18 августа ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение связано с прокладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия автодорог в рамках реконструкции Почтовой площади.

Так, с 06:00 час. 9 августа до 05:00 час. 11 августа будет закрыто движение всех видов транспорта в одном направлении по Набережному шоссе и ул. Набережно-Крещатицкой (на участке от моста Метро в сторону моста на входе в Гавань) и вновь построенной эстакаде с Владимирского спуска на ул. Набережно-Крещатицкую.

С 06:00 час. 16 августа до 05:00 час. 18 августа будет закрыто движение всех видов транспорта в одном направлении по улице Набережно-Крещатицкой и Набережному шоссе (на участке от улицы Почайнинской в сторону моста Метро).

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