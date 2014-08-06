Против Мининфраструктуры открыто дело за назначение руководителя "Борисполя"

Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

Дело будет рассматриваться 14 августа в 14:40 в помещении Окружного административного суда Киева, пишет УП.

Гомболевский был назначен на должность 31 марта 2014 года.

Как известно, 9 июля Мининфраструктуры заявило, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности аэропорта "Борисполь" за 2011 - 2014 год были выявлены многочисленные нарушения.

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В то же время, по словам заместителя министра инфраструктуры Петра Пинкаса, злоупотреблений нынешним руководством предприятия зафиксировано не было.

В конце июня перевозчики заявили, что подозревают руководство "Борисполя" в коррупции. Мол, руководство аэропорта хочет передать автомобили такси бывшей государственной службы "Sky Taxi" "своим людям". Тогда перевозчики уверяли, что информация о конкурсе скрывалась, а условия им выставляли "нереальные, беспочвенные и необоснованные".

Впоследствии "Борисполь" объявил, что открытый конкурс на право аренды автомобилей Sky Taxi состоится 1 июля. Однако конкурс не состоялся из-за недостаточной подготовленности потенциальных участников заявленным условиям конкурса.