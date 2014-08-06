В Киеве создали антикризисный городской энергетический штаб

В Киеве создан антикризисный энергетический штаб города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Кличко.

Штаб обеспечит проработку вопросов, связанных с подготовкой и прохождением осенне-зимнего периода 2014-2015 годов в условиях дефицита природного газа.

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В состав антикризисного энергетического штаба войдут первый заместитель и заместители председателя КГГА, директора департаментов и председатели райгосадминистраций.

Также, по согласию, к деятельности штаба могут приобщиться начальники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, ГУМВД Украины в г. Киеве, ГУ Госсанэпидслужбы в г. Киеве, представители «Киевэнерго», «Киевгаза», «Киевводоканала» и другие.

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В КГГА обращают внимание, что деятельность штаба будет направляться, координироваться и контролироваться Антикризисным энергетическим штабом под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.