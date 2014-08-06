Кличко поручил до конца недели установить на Трухановом острове контейнеры для мусора

Мэр Киева Виталий Кличко поручил председателю Днепровской райгосадминистрации столицы до конца недели установить необходимое количество контейнеров для мусора на Трухановом острове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, в минувшие выходные Кличко был с инспекцией на Трухановом острове, и обнаружил проблему нехватки контейнеров для мусора. В частности, в рекреационной зоне стоят лишь небольшие урны для мусора, которые наполняются с большой скоростью, и поэтому отдыхающие вынуждены оставлять пакеты с мусором не в урнах, а рядом с ними.

Ранее мэр столице обращался с требованием к руководству Днепровского района поставить контейнеры для сбора и утилизации мусора. Однако до сих пор особых изменений не произошло.

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Кличко выразил возмущение, что руководство Днепровской райгосадминистрации ненадлежащим образом выполняет распоряжение. «Если кто-то не хочет или не может выполнять задания, то мы будем искать других людей», - предупредил Кличко.

В свою очередь, председатель Днепровской райгосадминистрации Анатолий Долинный сказал, что каждый день по этому вопросу проводит совещания. «Мусор убирается. Но его опять быстро набрасывают. На протяжении двух дней мы определим, кто будет вывозить контейнеры с мусором. Потому что ставить контейнеры должны те, кто их будет вывозить. А для вывоза нет денег, и нужно найти тех, кто этот мусор будет вывозить бесплатно», - объяснил чиновник.

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Мэр Киева на это заявил, что "технологии уже давно отработаны". "Четыре дня уже прошло. Почему проблема не решена? Послезавтра я проверю ситуацию. Больше разговаривать не буду», - подчеркнул Кличко.