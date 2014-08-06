Завтра в Киеве по улице Боричев спуск ограничат движение транспорта

19:02, 06 августа 2014
Киев
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В Киеве 7 августа с 9.00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по улице Боричев спуск.

Google Maps

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью управления ГАИ г. Киева.

Движение транспорта будет ограничено в связи с ремонтными роботами.

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