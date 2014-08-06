Завтра в Киеве по улице Боричев спуск ограничат движение транспорта
19:02, 06 августа 2014Киев
1
В Киеве 7 августа с 9.00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по улице Боричев спуск.
Причиной ограничения движения стали ремонтные работы / Google Maps
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью управления ГАИ г. Киева.
Движение транспорта будет ограничено в связи с ремонтными роботами.
Читайте такжеВозле Почтовой площади с 9 по 18 августа ограничат движение транспорта ГАИ просит киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter