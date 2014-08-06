Завтра в Киеве по улице Боричев спуск ограничат движение транспорта

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью управления ГАИ г. Киева.

Движение транспорта будет ограничено в связи с ремонтными роботами.

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