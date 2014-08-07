Столичные коммунальщики просят жителей Майдана самостоятельно разобрать палатки

Как передает корреспондент УНИАН, один из руководителей коммунальщиков подошел к псевдомайдановцам, которые собрались возле работников правоохранительных органов, и озвучил соответствующую просьбу.

Однако представители так называемой самообороны Майдана заявляют, что этого делать не будут и что коммунальщики должны вместе с правоохранителями «убираться прочь».

Отдельные обитатели Майдана намерены пойти к мэру Киева Виталию Кличко в связи с происходящим сейчас в центре Киева.

Однако коммунальные службы активно разбирают баррикады и палатки на Майдане Незалежности со стороны гостиницы «Казацкий». Правоохранители проводят описание изъятого из уже разобранных палаток, в частности около 20 ящиков с бутылками, подготовленными под «коктейли Молотова».

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Как сообщал УНИАН, 9 июля генеральный прокурор Виталий Ярема поручил руководству МВД и СБУ принять меры по освобождению центральной части Киева, а также 19 помещений, которые находятся в собственности государства, от лиц, «отождествляющих себя с участниками Революции достоинства и майдановцами».

«Мы имеем дело не с Майданом, а с его дешевой и опасной подделкой. Символ революции хотят превратить в карикатуру», - подчеркнул Ярема.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Майдан в нынешнем виде является проектом российской ФСБ и маргинальных партий.

Аваков убежден, что происходящее сейчас на Майдане - это дискредитация его смысла и продажа Украины в розницу.

Глава МВД сообщил, что ведомство располагает «гуманным и красивым» планом, чтобы решить вопрос Майдана.

«Сила, примененная к бандитам, будет одобрена, а тем, кто ошибается, будет хорошее слово», - добавил Аваков.