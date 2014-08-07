Обитатели Майдана подожгли шины, чтобы коммунальщики не разобрали палатки (онлайн-трансляция)
На Майдане так называемые самообороновцы подожгли шины.
13:35 Виталий Кличко прокомментировал ситуацию на Майдане.
12:46 Во время противостояния в центре Киева с обитателями Майдана милиционеры получили травмы, по большей части от попадания в них обломков брусчатки.
12:35 Нардеп Леонид Емец попробовал пообщаться с жителями Майдана и пришел к выводу, что это обычные "титушки".
12:25 Столкновения между жителями Майдана и правоохранителями на углу улиц Крещатик и Прорезная прекратились.
12:05 На Крещатике со стороны улицы Прорезной между милиционерами, коммунальщиками и обитателями Майдана начались столкновения.
12:00 Смотрите прямую трансляцию с Майдана.
11:39 Станция метро “Майдан Незалежности” закрита на выход.
11:35 На Майдане правоохранители задержали нескольких вооруженных людей, которые защищали баррикады.
11:20 Так сейчас выглядит Майдан с 9-го этажа КГГА где находится приемная мэра Киева Кличко, сообщает глава Оболонской райгосадминистрации Николай Тихонов.
11:15 На Майдане происходят столкновения
10:59 Так называемые самообороновцы подожгли шины на Майдане - дым с центральной площади виден во многих районах столицы. Смотрите фотогалерею.
10:20 Как сообщают очевидцы, все торговцы из подземного перехода на Майдане эвакуировались и позакрывали свои торговые точки.
Кафе и рестораны на крещатике в районе Майдана закрылись.
Кроме этого, подъезды к Майдану по улице Михайловской и Костельной перекрыты ГАИ.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности начали разбирать баррикады у Дома профсоюзов.
При этом столичные коммунальщики просили обитателей Майдана самим разобрать палатки, установленные на проезжей части в центре Киева.
Однако представители так называемой самообороны Майдана заявляют, что этого делать не будут и что коммунальщики должны вместе с правоохранителями «убираться прочь».Читайте такжеВозле Дома профсоюзов на Майдане Незалежности коммунальщики начали разбирать баррикады
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Справка УНИАН. 9 июля генеральный прокурор Виталий Ярема поручил руководству МВД и СБУ принять меры по освобождению центральной части Киева, а также 19 помещений, которые находятся в собственности государства, от лиц, «отождествляющих себя с участниками Революции достоинства и майдановцами».
«Мы имеем дело не с Майданом, а с его дешевой и опасной подделкой. Символ революции хотят превратить в карикатуру», - подчеркнул Ярема.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Майдана в нынешнем виде является проектом российской ФСБ и маргинальных партий.
Аваков убежден, что нынешние события на Майдане - это дискредитация его смысла и продажа Украины в розницу.
Глава МВД сообщил, что ведомство располагает «гуманным и красивым» планом, чтобы решить вопрос Майдана.
«Сила, примененная к бандитам, будет одобрена, а тем, кто ошибается, будет хорошее слово», - добавил Аваков.Читайте такжеСтоличные коммунальщики просят жителей Майдана самостоятельно разобрать палатки
В соответствии с данными опроса Киевского международного института социологии, проводившегося с 1 по 5 июля, 82% киевлян негативно относятся к нахождению палаток на Майдане.