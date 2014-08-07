Коммунальщики заверяют, что намерены расчистить только проезжую часть в центре Киева

Об этом УНИАН сказал один из руководителей бригады коммунальной службы, которая убирает центр Киева.

По его словам, они получили распоряжение обеспечить чистоту проезжих частей улиц и не трогать то, что находится на пешеходной части.

Пожарно-спасательные подразделения потушили два очага возгорания возле Майдана Незалежности. В частности - горела палатка и подожженные обитателями Майдана шины. Однако продолжает гореть баррикада из шин ближе к улице Институтской.Читайте такжеНа Майдане так называемые самообороновцы подожгли шины, чтобы коммунальщики не разобрали палатки

Как сообщал УНИАН, сегодня утром коммунальщики начали разбирать баррикады со стороны Дома профсоюзов на Майдане Незалежности. Рядом находится большое количество работников правоохранительных органов.

При этом столичные коммунальщики попросили обитателей Майдана самим разобрать палатки, установленные на проезжей части в центре Киева.

Однако представители так называемой самообороны Майдана заявляют, что этого делать не будут и что коммунальщики должны вместе с правоохранителями «убираться прочь». Позже они подожгли шины.