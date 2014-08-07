На Майдане происходят столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, время от времени в ход идут камни. Милиционеры не вмешиваются в ситуацию.

На Майдане присутствует много людей, похожих на «титушек», а также на людей, которые вернулись из мест заключения - они коротко стрижены, с выбитыми зубами.

Вблизи Дома профсоюзов люди без каких-либо опознавательных знаков снова начинают возводить деревянные баррикады.

На железобетонных блоках вывешен украинский флаг с надписью “Донбасс”.

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