На Майдане происходят столкновения
11:12, 07 августа 2014Киев
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В Киеве на Майдане начались столкновения.
Правоохранители не вмешиваются в ситуацию / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, время от времени в ход идут камни. Милиционеры не вмешиваются в ситуацию.
На Майдане присутствует много людей, похожих на «титушек», а также на людей, которые вернулись из мест заключения - они коротко стрижены, с выбитыми зубами.
Вблизи Дома профсоюзов люди без каких-либо опознавательных знаков снова начинают возводить деревянные баррикады.
На железобетонных блоках вывешен украинский флаг с надписью “Донбасс”.
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