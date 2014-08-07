Станция метро “Майдан Незалежности” закрыта на выход

Как объясняют работники метрополитена, станция метро закрыта по техническим причинам. Другой информации они не предоставляют.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром коммунальщики начали разбирать баррикады у Дома профсоюзов на Майдане Незалежности. При этом столичные коммунальщики попросили обитателей Майдана самим разобрать палатки, установленные на проезжей части в центре Киева.

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Однако представители так называемой самообороны Майдана заявляют, что этого делать не будут и что коммунальщики должны вместе с правоохранителями «убираться прочь». Позже они подожгли шины.

Коммунальщики тушат пламя из огнетушителей, но активисты продолжают подносить новые шины. Центр Киева окутан черным дымом.