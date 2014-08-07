На Майдане милиция задержала нескольких людей с огнестрельным оружием (фоторепортаж)
11:35, 07 августа 2014Киев
0обновлено
На Майдане правоохранители задержали нескольких вооруженных людей, которые защищали баррикады.
Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя Шевченковской районной госадминистрации Киева Илью Сагайдака сообщает Еспресо.TV.
В частности, сообщается, что протестующие оказывают сопротивление правоохранителям - они вооружены огнестрельным оружием, бросают брусчатку и коктейли молотова.
Читайте такжеСтанция метро “Майдан Незалежности” закрыта на выход
Как рассказал Сагайдак, в этой операции принимают участие столичные правоохранители, бойцы Нацгвардии и бойцы батальона «Киев-1».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter