На Майдане милиция задержала нескольких людей с огнестрельным оружием (фоторепортаж)

Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя Шевченковской районной госадминистрации Киева Илью Сагайдака сообщает Еспресо.TV

В частности, сообщается, что протестующие оказывают сопротивление правоохранителям - они вооружены огнестрельным оружием, бросают брусчатку и коктейли молотова.

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Как рассказал Сагайдак, в этой операции принимают участие столичные правоохранители, бойцы Нацгвардии и бойцы батальона «Киев-1».