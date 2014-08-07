Столкновения на углу Крещатика и Прорезной прекратились, люди расходятся
12:23, 07 августа 2014Киев
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Столкновения между жителями Майдана и правоохранителями на углу улиц Крещатик и Прорезная прекратились.
Участники столкновения понемногу расходятся / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, подожженные баррикады, расположенные ближе к Майдану со стороны здания КГГА, понемногу угасают.
Несколько десятков человек пока еще стоят неподалеку, но активных действий не совершают и понемногу расходятся.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на Крещатике со стороны улицы Прорезной между милицией, коммунальщиками и жильцами Майдана" начались столкновения.
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