Столкновения на углу Крещатика и Прорезной прекратились, люди расходятся

Как передает корреспондент УНИАН, подожженные баррикады, расположенные ближе к Майдану со стороны здания КГГА, понемногу угасают.

Несколько десятков человек пока еще стоят неподалеку, но активных действий не совершают и понемногу расходятся.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на Крещатике со стороны улицы Прорезной между милицией, коммунальщиками и жильцами Майдана" начались столкновения.