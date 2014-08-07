Во время противостояния с обитателями Майдана милиционеры получили травмы - МВД

Об этом сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

По словам советника министра внутренних дел Украины, куратора батальона «Киев-1» Евгения Дейдея, сегодня утром начали работать коммунальные службы, которые должны были убрать территорию Майдана Незалежности. В знак протеста обитатели палаточного городка подожгли палатку и автомобильные шины. Для обеспечения охраны общественного порядка на место происшествия прибыли бойцы спецбатальона «Киев-1», которые находятся в процессе ротации, и столичные милиционеры.Читайте такжеОбитатели Майдана подожгли шины, чтобы коммунальщики не разобрали палатки (онлайн-трансляция)

Как сказал Дейдей, так называемые майдановцы пошли в наступление, в сторону милиции стали бросать брусчатку, бутылки с зажигательной смесью, подожгли шины.

При обеспечении правопорядка бойцы спецбатальона «Киев-1» изъяли у граждан, которые оказывали сопротивление милиции, огнестрельное оружие, гранаты, ножи, «коктейли Молотова».