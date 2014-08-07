В Киеве 20-25% призывников непригодны к воинской службе – военком

В Киеве 20-25% призывников непригодны к воинской службе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар Киевского городского военкомата, полковник Владимир Кидонь сегодня журналистам.

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“У нас много проблем, особенно с изъянами здоровья. Украинцы ужасно к себе относятся в вопросе сохранения своего здоровья”, - сказал он.

“Если брать из 100 человек на медицинскую комиссию - 20-25 человек непригодны к воинской службе”, - подчеркнул Кидонь.