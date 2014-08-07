В столице в ходе третьей очереди мобилизации планируют призвать до 700 человек

В ходе третьей очереди частичной мобилизации в Киеве будет призвано около 700 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар Киевского городского военкомата, полковник Владимир Кидонь сегодня журналистам.

«В ходе третьей очереди мобилизационного развертывания в Киеве будет призвано до 700 человек», - сказал он.

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Также Кидонь добавил, что в течение первой и второй очередей мобилизации в столице призвано свыше 1 тыс. 500 человек.

В свою очередь начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник отметил, что «на данное время есть потребность водителей категории «С», водителей гусенично-тракторной техники, а также медицинского персонала, который имеет определенный опыт».

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Как сообщал УНИАН, третья очередь частичной мобилизации объявлена в государстве 21 июля после обнародования соответствующего указа президента Украины, утвержденного Верховной Радой Украины, и будет продолжаться 45 суток.

Первая и вторая очереди состоялись весной 2014 года – по указам и.о. президента от 17 марта и 6 мая.