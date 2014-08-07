В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Петровка" и 4 торговых центров.

Об этом сообщает ГУМВД в городе Киеве.

"Сегодня на спецлинию «102» между двенадцатью и двумя часами дня поступило пять анонимных сообщений о заминировании. В первом говорилось о минировании станции метро «Петровка», еще в 4 - о заминировании торговых центров в разных районах столицы", - говорится в сообщении.Читайте такжеНеизвестные по телефону "заминировали" "5 канал" и станцию метро "Вокзальная"

По указанным адресам выехали специалисты взрыво-технических служб, кинологи и сотрудники МЧС.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лиц, которые сообщили о заминировании.