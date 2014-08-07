Коммунальщики смогли частично убрать баррикады на Майдане

При этом жители палаточного городка оказали активное сопротивление. Они не давали работать сотрудникам коммунальных служб столицы. Кроме того, неизвестные подожгли шины и некоторые палатки.

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В настоящее время на Майдане все относительно нормализовалась.