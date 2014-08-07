Обстановка на Майдане спокойная

Как передает корреспондент УНИАН, возле небольшой баррикады, которую представители так называемой «самообороны» сегодня снова построили возле Дома профсоюзов, собралось около 50 человек, которые между собой спорят по поводу того, нужно ли убирать Майдан.

Проезжая часть от Главпочтамта до нововозведенной баррикады очищена от палаток.

На Крещатике мусор собран в кучи, но не вывезен. Также на пересечении Крещатика с ул. Институтской лежат неубранные остатки полусгоревших шин.

Читайте такжеСотник Майдана: Из центра Киева ушли все сознательные люди, которые сейчас в НацгвардииКак сообщал УНИАН, сегодня утром коммунальщики попытались разобрать баррикады в центре Киева. Поддержку им предоставляли представители правоохранительных органов.

В то же время "майдановцы" подожгли шины, стали бросать в милиционеров брусчатку, спровоцировав столкновения.

Около 11.00 столкновения на Майдане Незалежности прекратились. Коммунальщики и пожарная техника покинули Крещатик.

В то же время около 16 часов на Европейскую площадь Киева снова прибыла коммунальная техника, к которой впоследствии подошли около 10 обитателей Майдана.

Читайте такжеНа Майдане задержали диверсантов с гранатами и гранатометом - СБУПо словам представителей коммунальных служб, сейчас проводятся переговоры относительно возможности дальнейшей разборки баррикад.

После дискуссии с обитателями Майдана один из коммунальщиков отметил, что ими принято решение отъехать от Европейской площади немного дальше, поскольку представители Майдана грозились сжечь их технику.

Однако споры продолжались. «Майдановцы» отняли у коммунальщиков автобус.