На Майдане начали возводить новые баррикады (фоторепортаж)

В четверг, 7 августа, жители палаточного городка на столичном Майдане Незалежности начали снова возводить баррикады. Мужчины и женщины укрепляют защитные "стены" шинами, деревом и кирпичом.

Напомним, утром коммунальщики начали убирать баррикады со стороны Дома профсоюзов, чтобы расчистить проезжую часть. Однако демонтаж привел к столкновению с жителями Майдана, которые недовольны стремлением столичной власти расчистить центр города.