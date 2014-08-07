На Майдане начали возводить новые баррикады (фоторепортаж)
18:33, 07 августа 2014Киев
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Жители палаточного городка на столичном Майдане недовольны желанием местных властей разобрать баррикады.
В четверг, 7 августа, жители палаточного городка на столичном Майдане Незалежности начали снова возводить баррикады. Мужчины и женщины укрепляют защитные "стены" шинами, деревом и кирпичом.
Напомним, утром коммунальщики начали убирать баррикады со стороны Дома профсоюзов, чтобы расчистить проезжую часть. Однако демонтаж привел к столкновению с жителями Майдана, которые недовольны стремлением столичной власти расчистить центр города.
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