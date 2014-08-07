Милиция задержала около 10 жителей палаточного городка на Майдане

За оказание сопротивления работникам правоохранительных органов, которые обеспечивали общественный порядок во время попытки уборки коммунальщиками баррикад и палаток на Майдане Незалежности в Киеве, задержано около 10 “жителей палаточного городка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.

“Задержали около 8-10 человек”, - сказал он.

В то же время Терещук сообщил, что во время инцидента жители Майдана нанесли телесные повреждения камнями и другими предметами неогнестрельного действия 50 бойцам спецподразделений «Киев-1» и «Киев-2», которые недавно вернулись из зоны АТО и были задействованы в охране правопорядка.

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По словам Терещука, он специально не давал милиции команду применить любую силу, поскольку рассчитывал на то, что бойцы спецбатальона раньше были на Майдане, во время акции протеста против режима Виктора Януковича, и могли бы договориться с теми, кто остался на центральной площади Киева. “Но как можно договориться с теми, кто не слышит?”, - задал риторический вопрос начальник столичного главка милиции.

Он сообщил, что по факту сопротивления работникам правоохранительных органов открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Однако в дальнейшем не исключено, что это уголовное производство дополнится новыми статьями.

Терещук отметил, что в снесенных коммунальщиками палатках на Майдане было обнаружено большое количество золотых цепочек, сережек, колец, как мужских, так и женских. По его словам, не исключено, что эти изделия были отняты во время неединичных ограблений жителями Майдана. По словам Терещука, только за 5 последних дней на Майдане было официально зарегистрировано 2 разбойных нападения, 1 ограбление и 1 нанесение телесных повреждений.

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На вопрос, каким образом киевская милиция планирует навести порядок на Майдане Незалежности, Терещук ответил, что сегодня речь шла лишь об освобождении проезжей части, а не полном снесении палаток.

Он заметил, что не против того, чтобы на Майдане осталось немного палаток в соответственно отведенных местах, которые служили бы так называемыми общественными приемными, но категорически против беспорядка, который сейчас каждый киевлянин или гость столицы может увидеть на центральной площади города.

Говоря о средствах наведения порядка, Терещук сказал: “Будем наводить порядок, каким образом - есть много средств, но все будет в пределах закона”.

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В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович сказал, что милиция не будет мириться с грубым нарушением правопорядка, граничащим с совершением преступлений.