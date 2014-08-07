Большинство сообщений о "заминировании" в Киеве поступают из оккупированных городов Донбасса

Подавляющее количество сообщений о минировании объектов в Киеве поступает из оккупированных террористами городов на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.

“Все мы знаем, откуда идут звонки. Милиция знает, где находятся эти люди, но сейчас действовать невозможно, поскольку сегодня эта территория оккупирована”, - сказал Терещук.

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По его словам, сегодня по спецлинии “102” поступило 5 сообщений о минировании разных объектов, и все звонки были сделаны с оккупированных террористами территорий.

Как сказал Терещук, ежедневно подобных звонков поступает от 7 до 10. «Если они идут не с оккупированных территорий, мы раскрываем», - сказал он.