Здание КГГА взяли под усиленную охрану, чтобы его не захватили жители Майдана
19:34, 07 августа 2014Киев
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Милиция взяла под усиленную охрану здание КГГА, чтобы исключить возможность его захвата так называемыми “майдановцами”.
REUTERS
Милиция взяла под усиленную охрану здание КГГА, чтобы исключить возможность его захвата так называемыми “майдановцами”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.
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“Сейчас там есть у нас подразделения ГСО. Если будут правонарушения, будем подтягивать силы, но хотелось бы все решать мирным путем”, - сказал Терещук.
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