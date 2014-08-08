Киевские электросети выдержат массовое установление бойлеров, убеждает Кличко

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

«Давайте не будем наводить ужас на людей. Я обратился к компетентным экспертам, которые заверили, что в киевских электросетях есть достаточный запас мощности. Тем не менее, я поручил ЖЭКам проверить сети в домах, особенно старых, для того, чтобы зимой не случилось никаких чрезвычайных случаев. Эксперты заверяют, что форс-мажоров не будет. Кроме того, ЖЭКи будут проверять домовые кабели. Киевлянам за это платить не придется», - подчеркнул Кличко.

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По словам мэра, кроме газа, киевские ТЭЦ также формируют запасы мазута, чтобы бесперебойно подавать тепло в дома киевлян в течение всего отопительного сезона. «Зимой каждый холодный день на счету. Поэтому я уверен, что мы сможем сэкономить достаточно газа, чтобы обеспечить киевлян теплом во время отопительного сезона», - отметил Кличко.