Кличко на Майдане пообщался с его жителями
11:30, 08 августа 2014Киев
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Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко пришел на Майдан Независимости, где пообщался с жителями палаточного городка.
Кличко пообщался с жителями Майдана / Фото УНИАН
Виталий Кличко пришел на главную площадь столицы в сопровождении только одного охранника, сообщает Еспресо.TV.
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Мэра столицы сразу окружили жители Майдана, которые опасались, что этой ночью центр города будут убирать от баррикад, но этого так и не произошло.
Виталий Кличко попытался выяснить у жителей Майдана, для чего им нужны сейчас баррикады в центре.
"Против кого эти баррикады?", - спросил Виталий Кличко у них. "Против системы", - сказала одна из "долгожителей" Майдана.
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