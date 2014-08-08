Кличко на Майдане пообщался с его жителями

Виталий Кличко пришел на главную площадь столицы в сопровождении только одного охранника, сообщает Еспресо.TV.

Читайте такжеНа Майдане Независимости сложены и облиты зажигательной смесью шины, уже готовы «коктейли молотова»

Мэра столицы сразу окружили жители Майдана, которые опасались, что этой ночью центр города будут убирать от баррикад, но этого так и не произошло.

Виталий Кличко попытался выяснить у жителей Майдана, для чего им нужны сейчас баррикады в центре.

"Против кого эти баррикады?", - спросил Виталий Кличко у них. "Против системы", - сказала одна из "долгожителей" Майдана.