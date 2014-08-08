В центре Киева возле "Украинского дома" взорвалась граната: двое раненых

В результате взрыва гранаты возле «Украинского дома» в центре Киева пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Николая Величковича, который находится на месте происшествия.

Читайте такжеЖурналисту УНИАН на Майдане угрожали гранатой

Отмечается, что милиция уже задержала мужчину, который бросил гранату.

Сообщается, что неизвестный мужчина угрожал директору учреждения и бросил в его сторону гранату. «Чиновник, среагировав на недобрые намерения злоумышленника, оперативно его обезвредил», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗдание КГГА взяли под усиленную охрану, чтобы его не захватили жители Майдана

Очевидцы происшествия помогли задержать преступника, вызвали скорую и милицию, прибавили в МВД.