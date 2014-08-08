Пострадавшие возле Украинского дома получили легкие повреждения - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы инцидента.

Один из свидетелей события, который назвался Владимиром, сказал, что он стоял спиной к месту, где произошел взрыв: “Когда я обернулся, то увидел, что двое ранены. Легенькие ранения - одно легко ранило в губу, а другого легонько в щеку”.

“Ранили какого-то дедушку и парня. Их забрала потом “скорая””, - добавил он.

Теперь на месте взрыва работает взрывотехническая лаборатория МВД.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на сайт МВД, в центре Киеве от взрыва гранаты возле Украинского дома пострадали два человека. Отмечается, что милиция уже задержала мужчину, который бросил гранату.

Читайте такжеКличко на Майдане пообщался с его жителямиПо предварительным данным, неизвестный мужчина угрожал директору заведения, и бросил в его сторону гранату. «Чиновник, среагировав на недобрые намерения злоумышленника, оперативно его обезвредил», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналисту УНИАН на Майдане угрожали гранатойПо данным милиции, очевидцы события помогли задержать преступника, вызвали скорую и милицию.