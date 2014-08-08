Баррикаду у Дома профсоюзов со стороны Европейской площади разобрали

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время около 30 коммунальщиков убирают мусор и загружают его в КамАЗы.

Столкновения прекратились. В то же время на Майдане Незалежности продолжаются дискуссии относительно целесообразности сохранения Майдана.

Как сообщал УНИАН, люди, которые сейчас живут в палатках на Майдане Незалежности, препятствовали коммунальщикам убирать Майдан. В частности, «жители» Майдана нависали на ковшах экскаватора, не давая забирать шины и мусор, из которых была собрана баррикада.

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