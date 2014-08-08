Обитатели Майдана мешали коммунальщикам разбирать баррикады, возникли столкновения

Люди, живущие в палатках на Майдане Независимости, не пускали работников коммунальных служб убирать баррикады со стороны Европейской площади, возле Дома профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейскую площадь от Майдана также отбыли погрузчики и грузовики.

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В то же время возле этой баррикады из досок, шин, строительного и другого мусора образовалась очередь из людей, поскольку проход через баррикаду очень узкий.

Как стало известно позже, начались столкновения. Экскаваторы на ковши нагружали шины и забрасывали в грузовые машины, им пытались препятствовать жители Майдана, которые нависали на ковшах, не давая забирать шины.

В то же время, жители Киева помогали коммунальщикам убирать мусор. Кроме того, ковшами разобрали баррикаду, которая вчера сделана у Дома профсоюзов.

Как сообщалось, 7 августа при попытке навести порядок на Майдане произошли столкновения между людьми, живущими в палатках, силовиками и коммунальщиками.

Так называемые «майдановцы» зажгли шины и бросали брусчатку в правоохранителей.

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Кроме того, “жители” Майдана отобрали у работников коммунальных служб 7 автомобилей. В одном случае так называемый «майдановец» завладел автомобилем коммунальной службы, приставив пистолет к голове его водителя.

При этом сегодня в пресс-службе городского головы Киева сообщили, что «жители» Майдана пообещали мэру Виталию Кличко вернуть машины, которые они захватили у коммунальщиков, и освободить проезжую часть Крещатика.